Vergara | Quanto mi aiuta Conte Il peso? Non lo sento Messi idolo ma Zielinski

Vergara spiega quanto Conte lo abbia aiutato e dice che il peso della maglia del Napoli non lo sente più. Il centrocampista aggiunge che quando gioca con il Napoli, si sente come se fosse in campo per migliaia di tifosi. Parla anche di Messi come idolo, ma sottolinea che Zielinski ha un ruolo importante per lui.

Antonio Vergara è l’uomo del momento. Con giusto motivo, d’altronde. Ha segnato sia al Chelsea che alla Fiorentina, nel pieno dell’emergenza infortuni Antonio Conte ha scoperto un nuovo gioiello su cui poter fare affidamento. Il giocatore ha ricordato un consiglio che il tecnico gli aveva dato all’inizio della stagione. ‘Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi’. A raccontarlo è proprio Vergara, in un’intervista rilasciata a radio Crc, partner del Napoli. “Il mister mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da perfezionare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonio Vergara si è lasciato andare ai microfoni di Radio Crc dopo le ultime buone prestazioni con il Napoli.

Vergara: Mi ispiro a Messi e Zielinski. Gol alla Fiorentina il più bello. Conte e il Napoli...Antonio Vergara si racconta a cuore aperto: i sogni, la crescita e l'affermazione nel Napoli sotto la guida di Antonio Conte. areanapoli.it

Vergara: Conte a inizio anno mi disse che sono bravo, ma non devo staccarmi mentalmenteLe parole di Antonio Vergara dopo l'exploit avuto col Napoli nelle ultime settimane e i due gol contro Chelsea e Fiorentina. ilnapolista.it

Schwoch avverte: talento sì, ma la pressione cambia tutto Stefan Schwoch analizza senza filtri il percorso di Vergara e lo fa mettendo al centro un tema chiave: la personalità sotto pressione. "Vergara sul piano della personalità mi sembra che abbia le idee chi facebook

La vittoria con la Fiorentina porta anche - e soprattutto - la firma di Alex Meret. Rinvio decisivo che permette a Vergara di involarsi a rete per firmare l’1-0 e tre interventi prodigiosi, meritevoli di essere messi in evidenza per un ragazzo - prima ancora che un cal x.com