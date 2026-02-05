Calcio Napoli pronto un nuovo contratto per Vergara | i dettagli

Il Calcio Napoli sta lavorando a un nuovo contratto per Antonio Vergara. Dopo aver firmato il rinnovo lo scorso agosto fino al 2030, i dirigenti stanno preparando un ulteriore prolungamento, questa volta con un aumento dello stipendio. Le trattative sono in corso e si pensa che l’accordo possa essere definito a breve.

Il Calcio Napoli lavora a un nuovo ritocco dell'accordo con Antonio Vergara. Dopo il rinnovo firmato la scorsa estate fino al 2030, è in arrivo un ulteriore prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Il Calcio Napoli guarda al futuro e continua a blindare i suoi giovani più promettenti. Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è al lavoro su un nuovo accordo per Antonio Vergara, considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio. Vergara aveva già rinnovato lo scorso luglio il proprio contratto fino al 2030, ma a distanza di sette mesi il Napoli starebbe valutando un ulteriore passo in avanti.

