Una donna in bicicletta con il suo bambino viene aggredita nel cuore di Roma. Un giovane si avvicina all’improvviso e la colpisce con calci e pugni, lasciando tutti sgomenti. La scena si è svolta nel quartiere San Lorenzo, dove gli abitanti ormai conoscono bene il volto di chi si diverte a seminare paura senza motivo. La polizia sta cercando di identificare il ragazzo, mentre le mamme temono di uscire di casa con i figli.

Nel quartiere San Lorenzo, a Roma, ormai lo conoscono tutti. Per i residenti è diventato il terrore della zona, un giovane che si muove indisturbato e colpisce all’improvviso con pugni e schiaffi, prendendo di mira soprattutto mamme con bambini piccoli. «Qui prima o poi ci scappa il morto», è la frase che rimbalza da giorni tra le strade dello storico rione della Capitale. La paura corre veloce tra i residenti, alimentata da chat di quartiere infuocate, segnalazioni continue e denunce alle forze dell’ordine. L’autore delle aggressioni è un 22enne nordafricano, già noto alla polizia e, nonostante i precedenti, attualmente in libertà, circostanza che ha fatto esplodere l’indignazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calci e pugni a una mamma, in bici col figlio: follia in Italia, aggressione spaventosa

Approfondimenti su San Lorenzo

Un giovane di 16 anni di Falconara è stato vittima di un'aggressione violenta, presumibilmente legata a questioni di gelosia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Lorenzo

Argomenti discussi: Prende a calci e pugni due carabinieri e li manda in ospedale, subito libero perché senza precedenti penali; San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti; PADOVA | CALCI E PUGNI A UNA DONNA: ARRESTATO 35ENNE SENEGALESE; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti.

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a PadovaA Padova un 35enne ha picchiato una donna con calci e pugni. Soccorsa da un passante, l’uomo è fuggito ma subito rintracciato e arrestato ... fanpage.it

La donna presa anche a calci e pugni. Per lei 30 giorni di prognosi facebook

Uccise il padre con 99 coltellate viene aggredito a calci e pugni dal compagno di cella: ricoverato a Borgo Trento, l'udienza viene rimandata x.com