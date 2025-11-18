Orrore in Italia pediatra chiede un favore alla mamma di un paziente | picchiata con calci e pugni

La vicenda che ha coinvolto una pediatra aggredita all’interno del suo ambulatorio riporta l’attenzione sul tema crescente delle violenze contro il personale sanitario, un’emergenza che continua a manifestarsi con episodi sempre più frequenti. La discussione, nata da una banale richiesta legata all’igiene durante una visita, si è trasformata in pochi attimi in un’aggressione brutale, lasciando la dottoressa ferita e i presenti profondamente scossi. Secondo quanto ricostruito, la lite avrebbe avuto origine quando la professionista ha invitato una madre a non lasciare un pannolino sporco sul lettino di visita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

