Orrore in Italia pediatra chiede un favore alla mamma di un paziente | picchiata con calci e pugni
La vicenda che ha coinvolto una pediatra aggredita all’interno del suo ambulatorio riporta l’attenzione sul tema crescente delle violenze contro il personale sanitario, un’emergenza che continua a manifestarsi con episodi sempre più frequenti. La discussione, nata da una banale richiesta legata all’igiene durante una visita, si è trasformata in pochi attimi in un’aggressione brutale, lasciando la dottoressa ferita e i presenti profondamente scossi. Secondo quanto ricostruito, la lite avrebbe avuto origine quando la professionista ha invitato una madre a non lasciare un pannolino sporco sul lettino di visita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Orrore nell'ospedale italiano, portano figlioletta ma il pediatra la dimette: la tragedia subito dopo - facebook.com Vai su Facebook
Orrore a Genova, ragazza incinta ferita a coltellate da una coetanea - Orrore a Genova, dove una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico. Secondo unionesarda.it