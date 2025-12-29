Un giovane di 16 anni di Falconara è stato vittima di un'aggressione violenta, presumibilmente legata a questioni di gelosia. L’episodio si è verificato tra sabato e domenica, portando il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove è stato dimesso con una prognosi di otto giorni. L’indagine sulle circostanze dell’accaduto è ancora in corso.

Ancona, 29 dicembre 2025 – Ci sarebbero questioni di gelosia dietro all’aggressione nei confronti di un 16enne residente a Falconara, che ha terminato la serata tra sabato e domenica al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dal quale è stato dimesso con otto giorni di prognosi. Sarebbe stato colpito con calci e pugni, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto persino al viso. Sono in corso le indagini della Questura dorica, per ricostruire i contorni dell’accaduto. Soprattutto rispetto alla dinamica, le presenze e le eventuali responsabilità, dei singoli o collettive, anche alla luce di alcune delle prime testimonianze, che avrebbero riferito di un gruppetto di quattro o cinque giovani, che avrebbe accerchiato il ragazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione senza pietà, calci e pugni a un 16enne per una ragazza

Leggi anche: Brutale aggressione nella notte a un 16enne, picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedale

Leggi anche: Picchiata senza motivo: fermato l'uomo che ha preso a calci e pugni una ragazza sul treno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Medicina, aggressione al parco: calci e pugni in faccia. Paura per un 25enne, denunciati 3 coetanei - Medicina, 13 novembre 2025 – Un’aggressione feroce, che è ancora senza spiegazioni, quella avvenuta la notte di Halloween, ovvero il 31 ottobre scorso, a Medicina. ilrestodelcarlino.it

Napoli. Aggressione al 118. Dottoressa presa a calci e pugni - “Si è trattato di un’aggressione in piena regola – commentano alcuni camici bianchi degli equipaggi – ma nonostante i calci e i pugni, la concitazione e l’intralcio, siamo riusciti a compiere ... quotidianosanita.it

Allarme violenza in centro. Pugni, calci e bottigliate. Due aggressioni in pochi minuti - E un ventottenne preso a pugni per tentare di rubargli il cellulare in piazza VIII Agosto. ilrestodelcarlino.it

UCRAINA | Mosca: 'Pronti a siglare un patto di non aggressione con i Paesi Nato'. Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano di pace. Putin fa gli auguri a Trump #ANSA - facebook.com facebook