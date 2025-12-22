Monsignor Bruno Forte celebra la messa di Natale all’ospedale San Pio di Vasto

Nella cappella dell’ospedale San Pio di Vasto si è svolta la santa messa di Natale, presieduta dal vescovo mons. Bruno Forte.Alla celebrazione hanno preso parte il direttore sanitario della Asl 2 Raffaele Di Nardo, il sindaco e il vicesindaco di Vasto e il consigliere regionale Francesco Prospero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

