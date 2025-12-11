Quartiere San Donato crisi finita Il centrosinistra trova l’accordo Serra sarà il nuovo presidente

Dopo un mese di tensioni e confronti politici, si definisce la soluzione per il quartiere San Donato-San Vitale. Il centrosinistra ha trovato l’accordo e Serra sarà il nuovo presidente, segnando la fine di una crisi che ha coinvolto diverse forze politiche e affrontato legittime resistenze.

Dopo un mese di braccio di ferro, legittime resistenze e confronti (e scontri) politici, la soluzione del rebus sul quartiere San Donato-San Vitale è a portata di mano. L'attuale presidente, Adriana Locascio, sfiduciata da Coalizione civica a seguito di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo compagno – a processo con l'accusa di diffamazione per alcune mail che tirano in ballo i consiglieri di quartiere di Coalizione e la cooperativa Eta Beta – convocherà a breve il Consiglio di quartiere per la prossima settimana e lì, salvo clamorosi colpi di scena, comunicherà ufficialmente le sue dimissioni: impossibile proseguire con il 'niet' invalicabile di Coalizione e il muro contro muro tra la presidente in carica e gli alleati del Pd.

Bologna, la svolta al quartiere San Donato dopo il caso delle email diffamatorie: «Dopo Locascio c'è Andrea Serra e nel 2027 tocca a Meogrossi» - Accordo sul nuovo presidente di quartiere e il Pd ha già il nome anche per le prossime elezioni: Matteo Meogrossi, coordinatore provinciale dem

