Quartiere San Donato crisi finita Il centrosinistra trova l’accordo Serra sarà il nuovo presidente

11 dic 2025

Dopo un mese di tensioni e confronti politici, si definisce la soluzione per il quartiere San Donato-San Vitale. Il centrosinistra ha trovato l’accordo e Serra sarà il nuovo presidente, segnando la fine di una crisi che ha coinvolto diverse forze politiche e affrontato legittime resistenze.

Dopo un mese di braccio di ferro, legittime resistenze e confronti (e scontri) politici, la soluzione del rebus sul quartiere San Donato-San Vitale è a portata di mano. L’attuale presidente, Adriana Locascio, sfiduciata da Coalizione civica a seguito di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo compagno – a processo con l’accusa di diffamazione per alcune mail che tirano in ballo i consiglieri di quartiere di Coalizione e la cooperativa Eta Beta – convocherà a breve il Consiglio di quartiere per la prossima settimana e lì, salvo clamorosi colpi di scena, comunicherà ufficialmente le sue dimissioni: impossibile proseguire con il ’niet’ invalicabile di Coalizione e il muro contro muro tra la presidente in carica e gli alleati del Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

