L’agenda Occhiuto in libertà Chiacchierata con il presidente della Calabria
Per spiegare la sua “scossa liberale”, Roberto Occhiuto parte da un presupposto: “Non ho alcuna intenzione di rinchiudere questo sforzo nel cortile delle polemiche interne a Forza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 57%, staccato Tridico (csx) al 41%, Tajani: "Successo di FI"
Leggi anche: Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 64%, staccato Tridico (csx) al 35%, Tajani: "Successo di FI"
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
AGENDA POLITICA 2026: SCRIVIAMO INSIEME IL FUTURO! Comunicato di La Migliore Calabria sull’evento Agenda Politica 2026. “Siamo entusiasti di invitare tutti i cittadini a partecipare all’evento "Agenda Politica 2026", che si terrà lunedì 22 dicembre alle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.