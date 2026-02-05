Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano che ha ispirato la fiction «La preside» con Luisa Ranieri. La dirigente dovrà pagare circa 16mila euro a un docente, per avergli tolto il vantaggio economico dopo il suo depennamento dalle graduatorie. La decisione arriva dopo una causa iniziata proprio per questa vicenda.

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano (Napoli) Eugenia Carfora, che con la sua storia ha ispirato la fiction «La preside», con Luisa Ranieri: la dirigente dovrà pagare ad un docente la somma di circa 16mila euro, quale perdita del vantaggio economico, conseguente al decreto di depennamento del docente dalle graduatorie per le supplenze. Un decreto adottato dalla dirigente scolastica Carfora ma dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli Nord. Il ricorso del docente e l’assistenza legale Ad assistere la docente nel ricorso gli avvocati Pasquale e Pietro Marotta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Eugenia Carfora è una dirigente scolastica italiana nota per il suo impegno nel migliorare l’istituto di Caivano, trasformandolo da una scuola in difficoltà a un esempio di eccellenza.

Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano, conosciuta per il suo impegno nel contesto difficile del Parco Verde.

