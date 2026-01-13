Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano, conosciuta per il suo impegno nel contesto difficile del Parco Verde. La sua storia ha ispirato la serie Rai

Lunedì sera su Rai 1 è iniziata La preside, la serie interpretata da Luisa Ranieri e liberamente ispirata alla figura di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che da anni lavora nel Parco Verde di Caivano, uno dei contesti sociali più difficili della provincia di Napoli. La serie porta in prima serata l’esperienza di una preside diventata punto di riferimento per centinaia di studenti, capace di trasformare una scuola segnata dall’abbandono in un presidio educativo e sociale, riconosciuto a livello nazionale per la sua lotta contro la dispersione scolastica. Eugenia Carfora e Luisa Ranieri (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eugenia Carfora, chi è: la storia della preside di Caivano che ha ispirato la serie Rai

Leggi anche: Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1

Leggi anche: Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eugenia Carfora chi è la dirigente scolastica che ha ispirato La Preside di Luisa Ranieri; Chi è Eugenia Carfora la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1; Luisa Ranieri | La preside è una serie pop che affronta grandi temi; Luisa Ranieri è La preside Eugenia Liguori | Non pensavo che questa storia sarebbe finita in tv.

Chi è Eugenia Carfora, la vera storia della preside-coraggio che ha salvato la scuola di Caivano - In onda su Rai 1 la miniserie La preside, ispirata liberamente alla storia della dirigente scolastica, interpretata dall'attrice Luisa Ranieri ... corrieredellumbria.it