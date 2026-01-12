Eugenia Carfora è una dirigente scolastica italiana nota per il suo impegno nel migliorare l’istituto di Caivano, trasformandolo da una scuola in difficoltà a un esempio di eccellenza. La sua storia ha ispirato la serie televisiva

Chi è Eugenia Carfora, la "vera" preside che ha ispirato la serie di Rai Uno interpretata da Luisa Ranieri e in onda a partire da questa sera per quattro puntate Parte questa sera in prima serata su Rai Uno la nuova serie con Luisa Ranieri: intitolata La Preside, si tratta di una storia liberamente ispirata a una vera: quella di Eugenia Carfora, preside che è riuscita a rendere una scuola fatiscente di Caivano, un fiore all'occhiello per i ragazzi del quartiere. La Preside: ecco la nuova serie di Rai Uno ispirata a una storia vera Diretta da Luca Miniero, la serie racconta in quattro puntate la rinascita dell'Istituto Morano di Caivano: quando la preside Carfora, soprannominata da alcuni "la pazza", arriva nella nuova scuola che le è stata assegnata, trova . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eugenia Carfora, chi è la dirigente scolastica che ha ispirato La Preside di Luisa Ranieri

