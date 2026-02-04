In Europa è nato un nuovo ufficio che si occupa di investigare su fatti che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione. Questo ufficio lavora in modo indipendente dai giudici nazionali, che devono mantenere una posizione di assoluta neutralità. La differenza tra le due carriere è chiara e già evidenziata nella gestione di queste indagini.

Nel Vecchio continente è stato creato un ufficio che svolge investigazioni sui fatti che offendono gli interessi finanziari dell’Unione: esso è ben distinto dai giudici nazionali, che devono sempre trovarsi in una posizione di assoluta terzietà. A uno sguardo complessivo dello sviluppo del processo penale in Italia, le odierne battaglie dei sostenitori del No appaiono davvero poco fondate, ripiegate sul quotidiano, trascurando una prospettiva di più ampio respiro storico. L’unicità della carriera in magistratura, che vede giudici e pubblici ministeri come colleghi appartenenti a un unico ruolo, è caratteristica tipica del processo inquisitorio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Le carriere dei magistrati sono state separate dal 1990 per favorire una gestione più strutturata e specializzata della giustizia.

