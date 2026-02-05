Un uomo di Ostia è morto in ospedale poco dopo aver ricevuto un’iniezione di penicillina. Aveva appena sbattuto la schiena in piscina e, poche ore più tardi, è stato colpito da uno shock anafilattico. I medici del Cpo di Ostia sono ora sotto accusa: devono rispondere di omicidio colposo.

L'uomo è morto per shock anafilattico dopo un’iniezione di penicillina. I due sanitari del Cpo di Ostia dovranno rispondere di omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Ostia Penicillina

Il 22 dicembre è deceduto il bambino di 4 anni che, lunedì scorso, era caduto nella piscina coperta di Curon, in Val Venosta, vicino Bolzano.

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile condannato e attualmente in carcere, ha subito una crisi epilettica che lo ha portato a cadere e sbattere la testa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ostia Penicillina

Argomenti discussi: Cade in piscina e sbatte la schiena, muore in ospedale dopo un'iniezione di penicillina: medici a processo; Urbania, la piscina non è sicura, chiude il 2 febbraio. I cittadini: Il Comune sapeva ma non ci ha detto niente; Gualdo Tadino: piscina comunale, incontro con gestore e utenti, chiusura temporanea per accelerare i lavori di riqualificazione; Piscina comunale di Bisceglie: un tuffo nell’incertezza, tra cause legali e fondi perduti. Il lieto fine è sempre più un miraggio.

Cade in piscina e sbatte la schiena, muore in ospedale dopo un’iniezione di penicillina: medici a processoL’uomo è morto per shock anafilattico dopo un’iniezione di penicillina. I due sanitari del Cpo di Ostia dovranno rispondere di omicidio colposo. fanpage.it

Cagnolina cade in piscina e va a fondo, salvata da un tuffo istintivoUna Jack Russell Terrier è caduta in piscina ed è sprofondata fino al fondo. msn.com

Fuori, la neve che cade lenta. Dentro, il calore dell’acqua e il silenzio della montagna. I bagni nella nostra piscina sono un rituale d’inverno: un tuffo nella bellezza, con lo sguardo che si perde sul Bianco e il corpo che si rigenera, a contatto con la natura. facebook