Cade in piscina e sbatte la schiena muore in ospedale dopo un'iniezione di penicillina | medici a processo
Un uomo di Ostia è morto in ospedale poco dopo aver ricevuto un’iniezione di penicillina. Aveva appena sbattuto la schiena in piscina e, poche ore più tardi, è stato colpito da uno shock anafilattico. I medici del Cpo di Ostia sono ora sotto accusa: devono rispondere di omicidio colposo.
