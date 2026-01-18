Buen Camino di Checco Zalone è record assoluto ha superato Avatar ed è il film più visto di sempre in Italia
Con un incasso di 68.823.069 euro realizzato dal lancio il giorno di Natale, Buen Camino di Checco Zalone ha superato Avatar (68.600.000 euro): è ufficialmente il film più visto di sempre in Italia. Nella top ten, inoltre, ci sono altri quattro film suoi. Il re Mida del boxoffice richiederebbe uno studio accurato sui suoi successi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BUEN CAMINO: Checco Zalone È Tornato E Fa Ridere Davvero!
Sorpasso! Con l’incasso di ieri Buen Camino supera Avatar 1 (68 milioni e 600mila euro) e diventa il film che ha incassato di più in Italia nella storia. E già oggi potrebbe varcare per primo la soglia dei 70 milioni di euro. - facebook.com facebook
