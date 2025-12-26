Frana sulla Statale Regina il video dell’intervento notturno a Tremezzina
Nei video le immagini girate nella notte lungo la Statale Regina, nel territorio di Tremezzina, dove una frana ha causato la chiusura temporanea della strada. Il cedimento ha interessato un muro di contenimento sul versante sopra la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Furti nelle case a Tremezzina: fermata auto sospetta sulla Statale Regina
Leggi anche: Tremezzina, controlli sulla Regina: tolti 26 punti patente e un mezzo sequestrato
Frana sulla statale Regina tra Menaggio e Como; Frana sulla Regina nella notte.
Frana la sera di Natale sulla Regina, strada riaperta nella notte - Frana nella sera di Natale a Tremezzo, sulla statale Regina per il cedimento di un muro di contenimento in una ... espansionetv.it
Frana sulla Regina, strada riaperta nei due sensi - Tremezzina Il cedimento a Portezza, al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza: l’obiettivo è riaprire nella notte almeno una corsia ... laprovinciadicomo.it
Un boato, poi la frana. Sassi e terra sulla Regina. Tratto di statale chiuso - Per fortuna in quel momento, sotto il diluvio universale, da lì non stava passando nessuno. ilgiorno.it
informazioni statale SS67 Causa frana nel comune dí Dovadola,altezza Ospedale, traffico direzione Forlì e direzione Firenze bloccato. Si consiglia il passaggio da San Zeno e Provinciale del Rabbi. Ci è stato comunicato che entro un paio d’ore dovrebbe ri - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.