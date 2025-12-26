Frana sulla Statale Regina il video dell’intervento notturno a Tremezzina

26 dic 2025

Nei video le immagini girate nella notte lungo la Statale Regina, nel territorio di Tremezzina, dove una frana ha causato la chiusura temporanea della strada. Il cedimento ha interessato un muro di contenimento sul versante sopra la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

