Brambati senza filtri | Dirigenza Juve due livelli sotto Spalletti Serviva una punta centrale Boga e Holm non erano il piatto principale

Brambati non le manda a dire sul mercato della Juventus. Secondo l’ex calciatore, la dirigenza bianconera si trova due livelli sotto Spalletti e avrebbe sbagliato a non puntare su una punta centrale. Boga e Holm, dice, non sono il vero obiettivo, ma solo le alternative. La critica si concentra anche sul modo in cui la società ha gestito la campagna acquisti, lasciando pensare che ci siano ancora molte cose da migliorare.

Brambati parla così della situazione in casa Juve: elogi al tecnico ma bocciatura netta per la dirigenza e il mercato condotto da Comolli. Le frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione pomeridiana Maracanà, diventano teatro di un’analisi senza filtri sulle attuali dinamiche di potere in casa bianconera. A prendere la parola è Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, che interviene con decisione sulle voci che descrivono un presunto asse strategico tra la proprietà e l’allenatore, potenzialmente critico verso l’operato dell’amministratore delegato Damien Comolli. Brambati conferma l’esistenza di un legame solidissimo e privilegiato tra John Elkann e Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico toscano goda della totale fiducia dei vertici aziendali, apprezzato sia come professionista di campo che come uomo di valori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

