Bper chiude ottimo 2025 | ora l’integrazione definitiva con BPS
Bper chiude il 2025 con un bilancio positivo. La banca ha registrato risultati economici solidi e si prepara a completare l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio. Ora il futuro si fa più stabile, con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente sul mercato.
Bper Banca archivia il 2025 con risultati economici solidi e con l’integrazione della Banca Popolare di Sondrio ormai entrata nella fase decisiva del percorso industriale. Il Consiglio di amministrazione, riunito il 4 febbraio 2026, ha approvato i conti consolidati al 31 dicembre, certificando un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Argomenti discussi: BPER chiude il 2025 con un balzo degli utili e un dividendo record; Bper supera la guidance 2025 sui ricavi, dividendi per 1,37 miliardi. Fusione con la Popolare di Sondrio entro fine aprile; Il calendario 2026 degli eventi societari di BPER Banca; Nel 2025 utile netto a 2,1 miliardi per Bper Banca, Papa Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati.
Bper: utili 2025 salgono a 2,1 mld, dividendi per quasi 1,37 mldBper Banca ha annunciato questa mattina i conti del quarto trimestre 2025 e dell’intero esercizio, con le indicazioni sui dividendi ... borse.it
Nel 2025 utile netto a 2,1 miliardi per Bper Banca, Papa Raggiunti tutti gli obiettivi prefissatiBper Banca chiude il 2025 con un risultato netto ordinario di fine esercizio, che include imposte per 994,5 milioni, risulta pari a 2.100,2 milioni ... italpress.com
La Provincia Unica TV. . La Banca Popolare di Sondrio chiude il 2025 con utile netto record di 648 milioni. Approvata la fusione per incorporazione in Bper, con il via libera previsto per il 20 aprile. Crescita per margine di interesse e commissioni nette facebook
