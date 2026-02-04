Il gruppo bancario Crédit Agricole ha concluso il 2025 con risultati positivi. Ha registrato un utile netto di circa 8,75 miliardi di euro e ricavi per quasi 40 miliardi. La banca italiana si inserisce in questa crescita, puntando molto sull’integrazione delle sue attività nel nostro paese.

Il gruppo bancario Crédit Agricole ha chiuso il 2025 con un utile netto di 8,754 miliardi di euro e ricavi pari a 39,558 miliardi, confermando una redditività solida a livello globale. In Italia, secondo mercato domestico del gruppo dopo la Francia, il risultato netto aggregato ha raggiunto 1,402 miliardi di euro. Nel nostro Paese Crédit Agricole serve oltre 6 milioni di clienti attraverso circa 1.600 punti vendita e 16.100 collaboratori, operando su tutte le principali linee di business bancarie e finanziarie. Il sostegno complessivo all’economia italiana è quantificato in circa 103 miliardi di euro di finanziamenti, a conferma di una presenza strutturata che va dalla banca commerciale al credito al consumo, fino all’asset management, alle assicurazioni e al wealth management. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Crédit Agricole chiude il 2025 in crescita puntando sull’integrazione delle attività italiane

Approfondimenti su Crédit Agricole 2025

Crédit Agricole ha ricevuto l’approvazione dalla Banca centrale europea per aumentare la propria partecipazione in Banco Bpm oltre il limite del 20 per cento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crédit Agricole 2025

Argomenti discussi: Crédit Agricole e BPER Banca a confronto: conti, carte e investimenti; Guida alle prestazioni 2026 di Cassa Mutua CAI; Credit Agricole finanzia Gruppo PLT Energia con 31,5 milioni di euro; Banche: i piani in Italia stanno erodendo gli utili di Crédit Agricole.

Crédit Agricole vola in Italia: 1,4 miliardi di utili e boom di mutui greenUn 2025 da record per il gruppo bancario che consolida la sua presenza nella Penisola: utili in crescita, boom del digitale e forte spinta sui mutui green. Crédit Agricole archivia un anno di conferme ... cataniaoggi.it

L’utile di Agricole nel 2025 sale a 8,7 miliardi, ma nei conti del trimestre pesa Banco Bpm«Non vogliamo esercitare il controllo su Bpm». In Italia i profitti a quota 1,1 miliardi, il nostro Paese vale il 14% degli utili complessivi del gruppo francese. I clienti raggiungono i 6 milioni ... corriere.it

Crédit Agricole Italia, risultati 12M 2025 con ricavi a €3,1 mld (-0,6%), utile netto a €797 mln, CET1 al 13,4%, oltre 6 mln di clienti x.com

Il maggior gestore patrimoniale in Europa, controllato da Crédit Agricole, chiude il 2025 con profitti per 1,59 miliardi (+22%) - facebook.com facebook