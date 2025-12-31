Piano di rigenerazione degli immobili pubblici Alberghina | Ora integrazione con il Pug e servizi per i quartieri

Il piano di rigenerazione degli immobili pubblici, con particolare attenzione all'Alberghina, si integra ora con il PUG e i servizi per i quartieri. Questa iniziativa, condivisa dall’amministrazione comunale, dall’Agenzia del Demanio e dall’Università di Catania, mira a valorizzare e migliorare gli spazi urbani, promuovendo uno sviluppo sostenibile e funzionale per la comunità locale.

