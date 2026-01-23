Toscana mercato del lavoro in rallentamento | Crescita più debole e prudenza nelle assunzioni

Il mercato del lavoro in Toscana nel 2025 evidenzia un rallentamento, con una crescita più debole e una maggiore prudenza nelle assunzioni. La manifattura mostra segnali di frenata, mentre il settore turistico si mantiene stabile. In questo contesto, cresce l’occupazione stabile, riflettendo una certa attenzione alle dinamiche economiche e alle opportunità di lavoro nella regione.

Umbria, un mercato del lavoro in trasformazione: crescono le assunzioni, ma cala la qualità. Mencaroni: “Far crescere attività che generino più valore”Il mercato del lavoro in Umbria sta attraversando una fase di trasformazione, con un aumento delle assunzioni che però non si traduce in una crescita della qualità occupazionale.

Cerchi un lavoro nelle Marche?Previste 12.900 assunzioniEcco le figure più richiesteSe sei in cerca di un’opportunità lavorativa nelle Marche, è importante conoscere le figure più richieste nel mercato attuale.

Argomenti discussi: Mercato del lavoro e sviluppo territoriale, venerdì confronto alla San Giorgio sul progetto Pistoia Essere Impresa; Formazione e lavoro: tutti i bandi attivi con GiovaniSì; Giovanisì Regione Toscana: corsi triennali IeFP - Istruzione e Formazione Professionale; Confapi Pisa e del Tirreno promuove tre corsi di formazione professionale gratuita in Toscana.

Lavoro, Lucca fa da traino alla Toscana Nord OvestIl territorio della provincia di Lucca cresce secondo i dati del sistema informativo Excelsior. Flessione a Pisa e Massa Carrara ... noitv.it

Il lavoro rallenta: in Toscana quasi 2.700 assunzioni programmate in meno a inizio 2026Il bollettino Excelsior fotografa un mercato in movimento, ma sempre più selettivo: imprese alla ricerca soprattutto di operai specializzati, tecnici e addetti ai servizi ... lanazione.it

Toscana: mercato immobiliare in rialzo del 2,7, ma Firenze guida con +7,5% x.com

Toscana da abitare, dove vola il mercato immobiliare - facebook.com facebook