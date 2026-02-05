Boninfante e Simon | Pronti a dire la nostra in Coppa Italia

Domani a Bologna si accendono i riflettori sulla Final Four di Coppa Italia di pallavolo, primo grande appuntamento della stagione 202526 della SuperLega. Boninfante e Simon annunciano che sono pronti a dire la loro, mentre le squadre si preparano ad affrontare le sfide che decideranno chi alzerà il trofeo. La città emiliana si sta già popolando di tifosi e appassionati, tutti in attesa di assistere a partite che promettono spettacolo e adrenalina.

Manca sempre meno al primo grande evento della stagione 202526 della SuperLega: Bologna è pronta ad accogliere nuovamente squadre e tifosi per la Final Four della Del Monte Coppa Italia, in programma sabato 7 febbraio con le semifinali e con lo spettacolo della finale domenica 8, già sold-out. Si tratta di un appuntamento cruciale che mette in palio il trofeo numero 48 della manifestazione, offrendo una cornice di grande richiamo per il movimento pallavistico italiano. La manifestazione concentra due semifinali e la rispettiva finale, con Bologna come cornice di gioco e di atmosfera. La giornata di sabato proporrà due incontri di alta intensità, in una cornice di pubblico calorosa e qualificato, pronta a sostenere le squadre nel tentativo di conquistare un trofeo storico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Boninfante e Simon: "Pronti a dire la nostra" in Coppa Italia Approfondimenti su Boninfante Simon Foligno atteso a Montevarchi: "Siamo pronti a dire la nostra" Il Foligno si prepara alla sfida contro l’Aquila Montevarchi, dopo la pausa natalizia e il giro di boa del campionato. Stile TV – La Coppa Italia è un fastidio, ma non si può dire, le squadre in lotta per lo Scudetto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. #Juve, i convocati per la sfida di #CoppaItalia con l' #Atalanta: prima chiamata per #Boga e #Holm x.com Coppa Italia knockout action Atalanta Juventus — who’s going through facebook

