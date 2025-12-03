Stile TV – La Coppa Italia è un fastidio ma non si può dire le squadre in lotta per lo Scudetto
Foschi a Stile TV: “La Coppa Italia è un fastidio, ma non si può dire”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rino Foschi, dirigente sportivo “La Coppa Italia è un fastidio per chi lotta per lo Scudetto perchè si tratta di partite ravvicinate e vorresti vincerle tutte! E’ un fastidio, ma non si può chiamare fastidio perché ci sono proventi! Però, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte e che può fare bene sempre. La Coppa Italia è un fastidio per chi lotta per lo Scudetto perchè si tratta di partite ravvicinate e vorresti vincerle tutte!. 🔗 Leggi su Parlami.eu
