Foligno atteso a Montevarchi | Siamo pronti a dire la nostra

Il Foligno si prepara alla sfida contro l’Aquila Montevarchi, dopo la pausa natalizia e il giro di boa del campionato. La squadra è determinata a confermare il proprio rendimento e a mantenere alta la concentrazione in vista di una trasferta impegnativa. L'incontro rappresenta un momento importante per valutare le ambizioni e le possibilità di proseguire nel percorso stagionale.

FOLIGNO - Alla ‘prima’ dopo il giro di boa, il calendario assegna al Foligno la difficile trasferta sul terreno dell’Aquila Montevarchi. Un autentico esame di maturità per gli uomini di Alessandro Manni al cospetto del Montevarchi in serie positiva da sei giornate. Trasferta che metterà a dura prova i falchetti che arrivano in terra toscana con qualche assenza di troppo causa l’influenza e con alcuni interpreti ancora alle prese con infortuni. "Comincia un nuovo campionato. Per un motivo o per l’altro – ha spiegato Manni alla vigilia – tutte le squadre cercano punti pesanti per raggiungere i propri obiettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foligno atteso a Montevarchi: "Siamo pronti a dire la nostra" Leggi anche: Montevarchi, altro esame. Marmorini: "Siamo pronti" Leggi anche: La Robur nella ‘tana’ del Montevarchi. Bellazzini: "Difficile ma siamo pronti" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Foligno atteso a Montevarchi: Siamo pronti a dire la nostra. Foligno atteso a Montevarchi: "Siamo pronti a dire la nostra" - Alla ‘prima’ dopo il giro di boa, il calendario assegna al Foligno la difficile trasferta sul terreno dell’Aquila Montevarchi. lanazione.it

Foligno show: 4-2 al Montevarchi davanti a 1500 tifosi - Una prestazione di qualità e personalità per la squadra di Alessandro Manni che ... ilmessaggero.it

Calcio serie D. Foligno, allenamento congiunto con l’Atletico Bmg. Carmelo Ferrara si ferma per infortunio - Il Foligno è in vacanza pronto ad affrontare dopo il giro di boa la difficile trasferta sul terreno dell’Aquila Montevarchi dell’ex Simone Marmorini. msn.com

SCONTRO AL VERTICE A FOLIGNO! Domenica il Seravezza è atteso da una delle trasferte più impegnative della stagione: al Blasone va in scena il big match contro il Foligno, uno scontro diretto di altissimo livello tra due protagoniste del campionato. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.