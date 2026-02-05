Bomba a Rastignano stop ai treni sulla Bologna-Prato | quando e gli orari

Una bomba vecchia di anni è stata trovata a Rastignano, e subito la circolazione ferroviaria tra Bologna e Prato è stata sospesa. I treni non circolano più da questa mattina, e le autorità stanno lavorando per rimuovere l’ordigno. I pendolari sono costretti a trovare alternative, mentre le forze dell’ordine cercano di capire come e quando riprenderanno i treni.

Bologna, 5 febbraio 2026 - Un ordigno bellico rinvenuto nei pressi di Rastignano impone lo stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Prato. Domenica 8 febbraio la circolazione dei treni sarà sospesa dalle 9.30 alle 12.30 tra le stazioni di Bologna San Ruffillo e Pianoro, in base a un'ordinanza della Prefettura di Bologna che ha disposto l'intervento degli artificieri per la rimozione in sicurezza dell'ordigno. Le modifiche alla circolazione ferroviaria. Durante la sospensione, spiegano Rfi e Trenitalia-Tper, il programma di alcuni treni regionali subirà modifiche.

