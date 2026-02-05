Bomba a Rastignano stop ai treni sulla Bologna-Prato | quando e gli orari
Una bomba vecchia di anni è stata trovata a Rastignano, e subito la circolazione ferroviaria tra Bologna e Prato è stata sospesa. I treni non circolano più da questa mattina, e le autorità stanno lavorando per rimuovere l’ordigno. I pendolari sono costretti a trovare alternative, mentre le forze dell’ordine cercano di capire come e quando riprenderanno i treni.
Bologna, 5 febbraio 2026 - Un ordigno bellico rinvenuto nei pressi di Rastignano impone lo stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Prato. Domenica 8 febbraio la circolazione dei treni sarà sospesa dalle 9.30 alle 12.30 tra le stazioni di Bologna San Ruffillo e Pianoro, in base a un’ordinanza della Prefettura di Bologna che ha disposto l’intervento degli artificieri per la rimozione in sicurezza dell’ordigno. Ubriachi sul treno creano il caos. Passeggeri salvano la capotreno Le modifiche alla circolazione ferroviaria. Durante la sospensione, spiegano Rfi e Trenitalia-Tper, il programma di alcuni treni regionali subirà modifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
