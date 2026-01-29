Bologna-Prato weekend di stop ai treni

Un fine settimana senza treni sulla linea Bologna-Prato. I lavori sulla ferrovia costringono a interrompere completamente il servizio nel tratto tra Pianoro e Prato dalle 9 di sabato 31 gennaio alle 17 di domenica 1° febbraio. Le Ferrovie hanno annunciato la chiusura per permettere i lavori di cantiere e garantire il proseguimento degli interventi in corso. Durante queste ore, i passeggeri dovranno cercare alternative per spostarsi tra le due città.

Proseguono i lavori sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna-Prato. Per consentire l'avanzamento dei cantieri, la circolazione ferroviaria subirà uno stop totale dalle ore 9:00 di sabato 31 gennaio fino alle 17:00 di domenica 1° febbraio, nel tratto compreso tra Pianoro e Prato.

Treni, stop alla circolazione tra Bologna e Prato: ecco quando e per quanti giorni

Da sabato alle 9 e fino alle 17 di domenica, i treni tra Bologna e Prato non circoleranno.

Un weekend critico: Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze. Guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)

Un fine settimana di modifiche alla mobilità interesserà Firenze, con il ponte al Pino che sarà chiuso e sospensione dei servizi ferroviari.

