Bologna-Prato weekend di stop ai treni
Un fine settimana senza treni sulla linea Bologna-Prato. I lavori sulla ferrovia costringono a interrompere completamente il servizio nel tratto tra Pianoro e Prato dalle 9 di sabato 31 gennaio alle 17 di domenica 1° febbraio. Le Ferrovie hanno annunciato la chiusura per permettere i lavori di cantiere e garantire il proseguimento degli interventi in corso. Durante queste ore, i passeggeri dovranno cercare alternative per spostarsi tra le due città.
Treni, stop alla circolazione tra Bologna e Prato: ecco quando e per quanti giorni
Da sabato alle 9 e fino alle 17 di domenica, i treni tra Bologna e Prato non circoleranno.
Un weekend critico: Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze. Guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)
Un fine settimana di modifiche alla mobilità interesserà Firenze, con il ponte al Pino che sarà chiuso e sospensione dei servizi ferroviari.
Treni bonus per tre linee in Toscana | Faentina Prato-Bologna e Siena Chiusi.
La linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), la Prato-Bologna e la Siena-Chiusi sono le tre linee ferroviarie della Toscana che, nel mese di dicembre 2025, non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che le - facebook.com facebook
Per un intervento di assistenza medica nella stazione di PRATO C.LE, il regionale 17803 (BOLOGNA - FIRENZE CM) viaggia con +29'. #treni x.com
