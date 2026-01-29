Bologna-Prato weekend di stop ai treni

Un fine settimana senza treni sulla linea Bologna-Prato. I lavori sulla ferrovia costringono a interrompere completamente il servizio nel tratto tra Pianoro e Prato dalle 9 di sabato 31 gennaio alle 17 di domenica 1° febbraio. Le Ferrovie hanno annunciato la chiusura per permettere i lavori di cantiere e garantire il proseguimento degli interventi in corso. Durante queste ore, i passeggeri dovranno cercare alternative per spostarsi tra le due città.

