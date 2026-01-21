La casa è la base dello spaccio hashish e marijuana vendute ai clienti dei Castelli Romani

La casa funzionava come punto di riferimento per lo spaccio di hashish e marijuana nei Castelli Romani. L'indagato gestiva l’attività di vendita direttamente dalla propria abitazione, offrendo sostanze stupefacenti ai clienti della zona. L’operazione si inserisce in un quadro di controlli e indagini mirate a contrastare il fenomeno dello traffico di droga nel territorio, garantendo maggiore sicurezza e legalità.

Aveva trasformato la sua casa in una base dello spaccio dove vendeva marijuana e hashish ai suoi clienti dei Castelli Romani. A bloccare i suoi affari sono stati i finanzieri della compagnia di Velletri, che avevano rilevato un sospetto via vai di persone nei pressi della sua abitazione. Nel.🔗 Leggi su Romatoday.it

