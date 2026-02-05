Questa sera Bobo Rondelli torna alla Bottega Roots di Colle di Val d’Elsa. L’artista toscano porterà sul palco musica e parole, in una serata che si preannuncia intensa. I fan sono pronti a vivere un momento speciale, tra canzoni e racconti che vanno oltre ogni confine.

Torna a Bottega Roots - Casa del Popolo di Colle di Val d’Elsa una serata che promette di lasciare il segno. Sabato 7, a partire dalle 22, appuntamento d’eccezione di Indiretta Show – Talk e Canzoni, il format che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico mescolando parole, musica, racconti artistici e vita vissuta, come fossero ingredienti di un cocktail ben riuscito. A fare gli onori di casa, nel ruolo ormai rodato di anfitrione e "maestro di cerimonie", sarà Maestro Pellegrini, che si troverà di fronte un grande ospite: l’unico e inimitabile Bobo Rondelli. Cantautore livornese, artista schivo e carismatico, Rondelli è da sempre sospeso tra genialità e follia, ironia e malinconia, poesia urbana e istinto rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bobo Rondelli. Musica e parole olre ogni confine

Approfondimenti su Bobo Rondelli Serata

Il Natale in San Francesco torna con una giornata ricca di eventi, musica e tradizione.

Duo acustico, il concerto di Bobo Rondelli a Certaldo, offre un incontro intimo con la musica e le parole.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bobo Rondelli Serata

Argomenti discussi: Bobo Rondelli. Musica e parole olre ogni confine; Music My Life! l'intervista a Bobo Rondelli e Maestro Pellegrini per Indieretta Show – Conversazioni d’autore tra musica, vita e follia. Sabato 7 Febbraio a Bottega Roots di colle Valdelsa.; Torna Lodo, con la chitarra: al Rebel House di Pergola il leader de Lo Stato Sociale in un set acustico.

Bobo Rondelli. Musica e parole olre ogni confineTorna a Bottega Roots - Casa del Popolo di Colle di Val d’Elsa una serata che promette di lasciare il segno. Sabato 7, a partire dalle 22, appuntamento d’eccezione di Indiretta Show – Talk e Canzoni, ... lanazione.it

Music My Life! l’intervista a Bobo Rondelli e Maestro Pellegrini per Indieretta Show – Conversazioni d’autore tra musica, vita e follia. Sabato 7 Febbraio a Bottega ...Su Antenna Radio Esse la rubrica che parla di musica, Music My Life a cura di Graziella Ventrone. Lo spazio dedicato alle band, ai cantautori e ai progetti che gravitano nel nostro territorio e non. antennaradioesse.it

Bobo Rondelli. . Le storie assurde di Bobo..."Dal Balcone". #boborondelli #musicadalvivo #storieassurde #musicaitaliana #cantautore facebook