Duo acustico, il concerto di Bobo Rondelli a Certaldo, offre un incontro intimo con la musica e le parole. Con uno stile sobrio e autentico, l’artista presenta canzoni che riflettono esperienze di vita, poesia e ironia. Un appuntamento che invita alla riflessione, in un’atmosfera raccolta e sincera, ideale per gli appassionati di musica e narrazione autentica.

CERTALDO Un concerto intenso e coinvolgente, tra poesia, ironia e canzoni che raccontano storie vere, emozioni e vita vissuta. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica d’autore. Il Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla, ospita sabato prossimo Bobo Rondelli con il suo concerto “Duo Acustico“. Ad accompagnare la chitarra e la voce di Bobo, cantautore anticonformista e, come ama definirsi lui stesso, un po’ bohemien, ci sarà Meme Lucarelli. Sarà l’occasione per conoscere ed apprezzare da vicino Rondelli, che oltre ad occuparsi di musica, nella vita è impegnato anche come attore e scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Duo acustico“. Ecco il concerto di Bobo Rondelli

Leggi anche: Mercatini, buon cibo e tanta musica. Torna il Natale in San Francesco. Sul palco anche Bobo Rondelli

Leggi anche: Natale al The Cage con Zen Circus, Gary Baldi Bros e Bobo Rondelli: le date dei concerti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Duo acustico“. Ecco il concerto di Bobo Rondelli.

“Duo acustico“. Ecco il concerto di Bobo Rondelli - Un concerto intenso e coinvolgente, tra poesia, ironia e canzoni che raccontano storie vere, emozioni e vita vissuta. lanazione.it