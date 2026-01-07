Duo acustico Ecco il concerto di Bobo Rondelli
Duo acustico, il concerto di Bobo Rondelli a Certaldo, offre un incontro intimo con la musica e le parole. Con uno stile sobrio e autentico, l’artista presenta canzoni che riflettono esperienze di vita, poesia e ironia. Un appuntamento che invita alla riflessione, in un’atmosfera raccolta e sincera, ideale per gli appassionati di musica e narrazione autentica.
CERTALDO Un concerto intenso e coinvolgente, tra poesia, ironia e canzoni che raccontano storie vere, emozioni e vita vissuta. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica d’autore. Il Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla, ospita sabato prossimo Bobo Rondelli con il suo concerto “Duo Acustico“. Ad accompagnare la chitarra e la voce di Bobo, cantautore anticonformista e, come ama definirsi lui stesso, un po’ bohemien, ci sarà Meme Lucarelli. Sarà l’occasione per conoscere ed apprezzare da vicino Rondelli, che oltre ad occuparsi di musica, nella vita è impegnato anche come attore e scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Mercatini, buon cibo e tanta musica. Torna il Natale in San Francesco. Sul palco anche Bobo Rondelli
Leggi anche: Natale al The Cage con Zen Circus, Gary Baldi Bros e Bobo Rondelli: le date dei concerti
“Duo acustico“. Ecco il concerto di Bobo Rondelli.
“Duo acustico“. Ecco il concerto di Bobo Rondelli - Un concerto intenso e coinvolgente, tra poesia, ironia e canzoni che raccontano storie vere, emozioni e vita vissuta. lanazione.it
Concerto al tramonto in viale Pergami - Al Centro Visite La Bevanella, il duo acustico Beauty & the Beast offre un concerto al tramonto, seguito da un aperitivo. ilrestodelcarlino.it
DATE RH GENNAIO 2026 - Domenica 4: DUO ACUSTICO Cindy/Fabry - ospiti concerto/spettacolo Max dei Miracoli - Porcia (PN) - Sabato 10: Sagra di Versutta - San Giovanni di Casarsa (PN) - Giovedì 15: The Gammon - Roveredo in Piano (PN) The Gammo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.