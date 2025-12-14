mercatini buon cibo e tanta musica torna il natale in san francesco sul palco anche bobo rondelli

Il Natale in San Francesco torna con una giornata ricca di eventi, musica e tradizione. La piazza si trasforma in un luogo di festa, offrendo mercatini, spettacoli dal vivo, delizie gastronomiche e attività per i più piccoli, creando un'atmosfera di convivialità e spirito natalizio nella suggestiva cornice del centro storico.

Oggi piazza San Francesco si veste a festa con Natale in SanFra, una giornata comunità e aggregazione, festa e divertimento che unisce mercatini, musica dal vivo, buon cibo, proposte artigianali e animazioni per i più piccoli in una delle piazze più belle del centro storico. Un evento pensato per tutte le età, come momento di incontro e condivisione, tradizione e cultura popolare, capace di valorizzare il tessuto sociale e artistico del quartiere e della città. L’appuntamento è dalle 11 alle 19, in piazza San Francesco: a organizzare la manifestazione sono l’associazione Fermento, con il Comitato popolare di piazza San Francesco e gli Osti della piazza (Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario, Bonny Pizza e Marameo), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca - Vivi Lucca - Lucca Magico Natale e la collaborazione di Confcommercio Lucca Massa Carrara. Lanazione.it

