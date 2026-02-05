Blocco stradale a Bagnoli | proteste contro i decessi di due bambini in un quartiere afflitto da inquinamento

Questa mattina, a Bagnoli, un gruppo di cittadini e attivisti ha bloccato una strada per protestare contro i decessi di due bambini nel quartiere. La protesta nasce dal timore che i lavori per l’America’s Cup aggravino l’inquinamento e mettano a rischio la salute di chi vive in zona. La strada è stata occupata dai manifestanti, che chiedono maggiore attenzione alle condizioni ambientali e una risposta concreta alle loro preoccupazioni. La polizia è intervenuta per cercare di trovare una soluzione, mentre la tensione resta alta tra chi difende il diritto alla salute e

**Un blocco stradale a Bagnoli, in pieno mattino, con un gruppo di cittadini e attivisti che si opponevano all’avanzata dei camion nei confronti dei lavori per l’America’s Cup.** L’episodio, verificatosi poco dopo le cinque del mattino del 5 febbraio 2026, ha visto la via Nuova Bagnoli occupata per impedire ai tir di raggiungere i cantieri. Le auto private, invece, sono state lasciate passare. È stato un ulteriore episodio di protesta, in un quartiere ormai segnato da tensioni e preoccupazioni per l’inquinamento, la sicurezza e la trasformazione del territorio. La manifestazione, che coinvolgeva residenti e comitati locali, è stata sostenuta dalla rete No America’s Cup, che chiede un dialogo tra istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell’area ex Italsider.

