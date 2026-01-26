A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell’area ex Italsider. La protesta mira a chiedere maggiore trasparenza sui lavori legati all’evento America's Cup, sottolineando la volontà di monitorare le attività e tutelare gli interessi della comunità locale.

I manifestanti contestano i lavori legati ai preparativi per la America’s Cup, chiedendo maggiore trasparenza sui progetti in corso e garanzie sull’impatto ambientale. Al centro della protesta anche il tema della bonifica dell’area e della sicurezza, in una zona interessata dal fenomeno del bradisismo. Il blocco è stato mirato soprattutto ai camion e ai mezzi pesanti, mentre il traffico locale ha subito rallentamenti ma senza gravi disagi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per monitorare la situazione e garantire la viabilità. Gli attivisti hanno esposto striscioni e annunciato nuove iniziative nei prossimi giorni se non arriveranno risposte dalle istituzioni sul futuro dell’area di Bagnoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Bagnoli, protesta e blocco stradale contro America’s Cup: attivisti chiedono trasparenza su lavori

Approfondimenti su bagnoli protesta

Ultime notizie su bagnoli protesta

