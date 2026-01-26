Bagnoli blocco stradale | Non vogliamo i cantieri dell’America’s Cup

Nel quartiere di Bagnoli, alcuni manifestanti hanno bloccato il transito dei mezzi diretti al cantiere dell’America’s Cup. La protesta esprime il disappunto nei confronti dei lavori in corso, con l’obiettivo di far valere le proprie ragioni sulla presenza dei cantieri nel quartiere. La situazione ha temporaneamente interrotto il normale traffico, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte.

Alcuni manifestanti, nel quartiere di Bagnoli, hanno bloccato il transito dei camion, tra cui quelli diretti al cantiere dove stanno per essere realizzate le opere per l'America's Cup. Un blocco stradale è stato messo in atto alle 5 di questa mattina da alcuni manifestanti aderenti alla "Rete No America's Cup" tra via Diocleziano e via Enea nel quartiere di Bagnoli a Napoli. I manifestanti hanno bloccato il transito dei camion, tra cui quelli diretti al cantiere dove stanno per essere realizzate le opere per l'America's Cup mentre hanno consentito il passaggio delle auto delle persone che erano dirette ai luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su 2anews.it

Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

