Bloccata e poi riaperta una raccolta fondi per l’agente indagato per la sparatoria a Milano

Una raccolta fondi per l’agente indagato dopo la sparatoria a Rogoredo è stata bloccata e poi riaperta. Il 26 gennaio, un colpo di pistola ha cambiato la vita di Carmelo, assistente capo della Polizia di 41 anni. Quello che doveva essere un normale turno di lavoro si è trasformato in un dramma improvviso, lasciando tutti senza parole.

Uno sparo cambia la vita. Il 26 gennaio a Rogoredo quella di Carmelo, Assistente capo della Polizia di Stato di 41 anni, ha preso una direzione alla quale nessun addestramento prepara mai per davvero. Ora è indagato per omicidio volontario: un atto dovuto, questa è la prassi, ma, nel frattempo, c'è una vita sospesa nell'attesa di una risposta per la quale i suoi colleghi chiedono un aiuto. Era stata già avviata una raccolta fondi, che aveva raccolto oltre 13mila euro, ma il servizio ha bloccato l'operazione e quindi ora devono ricominciare da zero, con un iban dedicato esclusivamente al collega che trovate nel post dedicato sul profilo Facebook del sindacato Fsp.

