Bivacchi sulle Alpi | un secolo di architetture d’alta quota a Varese

Varese, venerdì sera, si svolgerà la presentazione del libro “I bivacchi delle Alpi” di Luca Gibello. L’evento si terrà in via Speri della Chiesa Jemoli 12 alle 21. Gibello, giornalista e storico dell’architettura, racconterà un secolo di strutture costruite in quota, alcune ancora visibili, altre scomparse nel tempo. Un’occasione per scoprire come sono nate e cambiate nel corso degli anni queste piccole architetture di montagna.

**Bivacchi sulle Alpi: un secolo di architetture in alta quota a Varese** A Varese, in via Speri della Chiesa Jemoli 12, venerdì 6 febbraio alle 21, si terrà la presentazione del volume “I bivacchi delle Alpi”, scritto da Luca Gibello, giornalista, storico e critico d’architettura. Il libro racconta come le strutture isolate, essenziali, talvolta colorate di rosso o metalliche, abbiano accompagnato l’evoluzione della montagna: da una pratica pionieristica ai bivacchi moderni, pensati per essere fotografati, postati sui social e raccontati. L’evento, organizzato dal Cai – il Club Alpino Italiano – e aperto a tutti, è il ritmo di una storia che coinvolge non soltanto gli alpinisti, ma anche gli appassionati di architettura e di tecnologia, di un modo unico di vivere e abitare l’alta quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

