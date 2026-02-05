Bivacchi sulle Alpi | un secolo di architetture d’alta quota a Varese
Varese, venerdì sera, si svolgerà la presentazione del libro “I bivacchi delle Alpi” di Luca Gibello. L’evento si terrà in via Speri della Chiesa Jemoli 12 alle 21. Gibello, giornalista e storico dell’architettura, racconterà un secolo di strutture costruite in quota, alcune ancora visibili, altre scomparse nel tempo. Un’occasione per scoprire come sono nate e cambiate nel corso degli anni queste piccole architetture di montagna.
