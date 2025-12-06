Inter-Como a San Siro una sfida da alta quota | dove vederla e le ultime sulle formazioni

L’Inter ritrova il calore di San Siro per misurare la propria ambizione contro una delle realtà più sorprendenti della stagione. Il Como di Cesc Fabregas, quinto in classifica e sempre più consapevole dei propri mezzi, arriva a Milano con l’aria di chi non vuole più fermarsi. Questo incrocio, in programma oggi alle 18, è un assaggio di alta quota: tre punti che possono ridisegnare le zone nobili della Serie A e confermare la crescita delle due squadre. I nerazzurri, trascinati dai successi contro Pisa e Venezia, cercano una nuova conferma dopo aver ritrovato solidità, ritmo e convinzione. Il Como, reduce dal 2-0 al Sassuolo, vuole invece testarsi al cospetto di una grande, consapevole che un risultato positivo a San Siro potrebbe cambiare davvero la prospettiva della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter-Como, a San Siro una sfida da alta quota: dove vederla e le ultime sulle formazioni

