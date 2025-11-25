Scivolone del Bitcoin ai minimi da aprile | dove può arrivare e perché

A dispetto del rimbalzino degli ultimi giorni, prosegue la fase negativa del Bitcoin, che ha toccato nuovi minimi al di sotto degli 90.000 dollari a causa di una serie di fattori, quali le aspettative di un nulla di fatto della Fed sui tassi, la tradizionale ciclicità del mercato crypto e le liquidazioni degli istituzionali. Sta di fatto che il Bitcoin si avvia a chiudere il mese di novembre con la peggiore performance mensile dal 2022. Le quotazioni di Bitcoin sui minimi da aprile. Dopo aver toccato un minimo di 85.000 dollari la scorsa settimana, la criptovaluta è risalita negli ultimi giorni a 87. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scivolone del Bitcoin, ai minimi da aprile: dove può arrivare e perché

