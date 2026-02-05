Il bitcoin scende ancora, toccando i 65.000 dollari, il livello più basso da quasi un anno. La criptovaluta perde terreno in fretta e sembra non trovare una via d’uscita. Gli investitori sono in allerta, mentre gli esperti cercano di capire cosa possa succedere nei prossimi mesi. La volatilità del mercato continua a sorprendere, e in molti si chiedono se questa discesa sia solo una correzione temporanea o qualcosa di più serio.

Il bitcoin è sceso sotto la soglia dei 70.000 dollari, toccando quota 65.000 e segnando il livello più basso dallo scorso novembre. La perdita è stata particolarmente violenta: oltre il 20% in una sola settimana, con un’accelerazione netta nelle ultime ore, durante le quali la criptovaluta ha ceduto oltre il 10% in un solo giorno. Numeri che fotografano una fase di forte tensione e che hanno sorpreso molti investitori, soprattutto dopo i mesi di entusiasmo che avevano spinto il prezzo su nuovi massimi storici. Il movimento al ribasso non è stato graduale, ma rapido e concentrato, un elemento che aumenta la percezione di instabilità e alimenta interrogativi sulle reali condizioni del mercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bitcoin in forte calo, ai minimi da novembre 2024. Cosa sta succedendo e le prospettive future

Approfondimenti su Bitcoin Calosh

Dopo l’inibizione di Zappi, il panorama dell’AIA si trova a confrontarsi con nuove sfide e incertezze.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bitcoin Calosh

Argomenti discussi: Bitcoin in forte calo mentre cresce l’incertezza sui mercati; Valore Bitcoin, quotazione criptovaluta in forte calo: cosa sta succedendo; Wall Street in forte calo, Alphabet di Google affonda i titoli; Perché il mercato crypto è in calo oggi.

Valore Bitcoin, quotazione criptovaluta in forte calo: cosa sta succedendoBitcoin scivola ancora e torna sotto quota 72.000 dollari, proseguendo la correzione avviata in settimana. Dopo un passaggio anche in area -5%, il calo si attesta intorno al -2%. Ai livelli attuali la ... tg24.sky.it

I piani di spesa di Amazon, Stellantis, il calo di Bitcoin - cosa muove i mercatiInvesting.com - I futures azionari statunitensi sono scesi venerdì mentre continua la svendita dei titoli tecnologici. Il rivenditore online Amazon ha delineato un massiccio aumento della spesa in con ... it.investing.com

#Criptovalute, #Bitcoin in forte calo: i motivi principali del crollo facebook

#Criptovalute, #Bitcoin in forte calo: i motivi principali del crollo x.com