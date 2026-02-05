Bitcoin in forte calo ai minimi da novembre 2024 Cosa sta succedendo e le prospettive future

Il bitcoin scende ancora, toccando i 65.000 dollari, il livello più basso da quasi un anno. La criptovaluta perde terreno in fretta e sembra non trovare una via d’uscita. Gli investitori sono in allerta, mentre gli esperti cercano di capire cosa possa succedere nei prossimi mesi. La volatilità del mercato continua a sorprendere, e in molti si chiedono se questa discesa sia solo una correzione temporanea o qualcosa di più serio.

Il bitcoin è sceso sotto la soglia dei 70.000 dollari, toccando quota 65.000 e segnando il livello più basso dallo scorso novembre. La perdita è stata particolarmente violenta: oltre il 20% in una sola settimana, con un’accelerazione netta nelle ultime ore, durante le quali la criptovaluta ha ceduto oltre il 10% in un solo giorno. Numeri che fotografano una fase di forte tensione e che hanno sorpreso molti investitori, soprattutto dopo i mesi di entusiasmo che avevano spinto il prezzo su nuovi massimi storici. Il movimento al ribasso non è stato graduale, ma rapido e concentrato, un elemento che aumenta la percezione di instabilità e alimenta interrogativi sulle reali condizioni del mercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

