Cinque maestre di un asilo nido di Benevento sono state indagate per maltrattamenti ai danni dei bambini. Secondo le accuse, alcuni bambini sono stati schiaffeggiati, insultati e immobilizzati su sedie e passeggini. Le indagini hanno evidenziato comportamenti violenti, e le maestre si sono difese dicendo di aver fatto tutto per difendersi. Diversi bambini ancora non camminano, e alcuni dei maltrattamenti sono avvenuti davanti agli occhi di altri. La procura ha disposto il divieto di dimora per le insegnanti coinvolte.

Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini. Sono alcuni dei maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Benevento che hanno portato a eseguire divieti di dimora nei confronti di cinque insegnanti, sia laiche che religiose, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Gianfranco Scarfò, al termine delle indagini condotte dai carabinieri. Gli abusi sui piccoli L'indagine è partita in seguito alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. 🔗 Leggi su Leggo.it

Bambini schiaffeggiati e bloccati sulle sedie, cinque maestre indagate. «Volevano difendersi, alcuni non camminano ancora»

