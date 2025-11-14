Cinque maestre indagate per il bimbo soffocato all’asilo

Sono cinque gli avvisi di garanzia notificati ad altrettante maestre dell’asilo di Bibbiena, nel Comune di Arezzo, in cui è morto soffocato un bimbo di due anni e mezzo. La Procura di Arezzo ha disposto l’atto per poter consentire alle indagate di partecipare all’autopsia, che sarà eseguita forse martedì 18 novembre. L’inchiesta è stata aperta per omicidio colposo. I pm vogliono chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità delle educatrici sulla vigilanza ai bambini. Il piccolo, Leonardo Ricci, come spiegato da Adnkronos secondo le prime ricostruzioni non stava correndo. Potrebbe essersi arrampicato sugli arbusti dell’area verde esterna alla scuola. 🔗 Leggi su Lettera43.it

