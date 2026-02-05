Bill Gates e Melinda French | l’uscita dal matrimonio con patrimonio da 10 miliardi di dollari

A pochi giorni dal 27° anniversario, Bill e Melinda Gates annunciano ufficialmente la fine del loro matrimonio. Dopo quasi tre decenni insieme, i due hanno deciso di separarsi, portando con sé un patrimonio che si aggira sui 10 miliardi di dollari. La notizia ha sorpreso molti, anche se la coppia ha sempre mantenuto un profilo discreto. Ora, i dettagli sulla divisione patrimoniale e le ragioni di questa scelta sono al centro dell’attenzione.

**Bill Gates e Melinda French: un matrimonio da 27 anni, un divorzio miliardario** A pochi giorni dal 27° anniversario del matrimonio tra Bill e Melinda Gates, la storia del loro rapporto è stata messa in evidenza da un caso controverso, legato a un’altra storia di relazioni politiche, finanziarie e filantropiche. Nel 2021, quando Melinda French Gates annunciò il suo divorzio con Bill, il ricco accordo di separazione era già noto: 12,5 miliardi di dollari. Un numero che si aggiunge a quelli che ormai sono stati definiti “i maggiore dei divorzi miliardari” negli anni recenti. Ma la vicenda non è solo un episodio di finanze o di scelte legali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Melinda Gates ha chiesto il divorzio da Bill Gates, mettendo fine a una delle coppie più note del mondo della tecnologia e della filantropia.

Melinda French, ex moglie del fondatore di Microsoft, interviene per la prima volta dopo la pubblicazione di nuovi documenti che collegano Epstein anche a Bill Gates.

Argomenti discussi: Quando Melinda French Gates raccontava: Il divorzio da Bill? Dietro alle apparenze erano successe cose di cui non ero al corrente; Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia; Melinda contro Bill Gates: Giustizia per le vittime di Epstein. Interrogate il mio ex marito; Epstein Files, ex moglie Bill Gates: Triste per i nuovi dettagli e per le vittime.

Melinda Gates, divorzio milionario e patrimonio: accuse a Bill GatesMelinda Gates e caso Epstein: nei file compaiono riferimenti a Bill Gates. La decisione del divorzio e la filantropia. Ecco cosa emerge ... quifinanza.it

Melinda Gates sui nuovi dettagli del caso Epstein: Bill deve rispondereMelinda French Gates ha parlato alla Npr per la prima volta degli ultimi, inquietanti dettagli emersi dagli Epstein file sul suo ex marito Bill Gates. In alcune email, Epstein scriveva che il fondator ... tg.la7.it

Una storia di potere, errori e reputazione. Bill Gates risponde ai nuovi file Epstein. Approfondisci facebook

