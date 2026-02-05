melinda french ex moglie di bill gates rompe il silenzio dopo i nuovi documenti di epstein

Melinda French, ex moglie del fondatore di Microsoft, interviene per la prima volta dopo la pubblicazione di nuovi documenti che collegano Epstein anche a Bill Gates. La donna, che nel suo libro di memorie aveva già fatto cenno ai problemi di coppia e ai sospetti sull’ex marito, ora rompe il silenzio per commentare le ultime rivelazioni. La sua presa di posizione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sui legami tra il fondatore di Microsoft e lo scandalo Epstein.

M elinda French, ex moglie di Bill Gates, rompe il silenzio dopo i nuovi documenti che coinvolgono nello scandalo Epstein anche il fondatore di Microsoft Melinda Gates aveva accennato all’infedeltà dell’ex marito e ai suoi legami con Epstein nel suo libro di memorie, The Next Day, pubblicato dopo il divorzio, in cui parlava dei problemi nella relazione, in particolare tra il 2019 e il 2020, tanto da essere tormentata da incubi notturni. Ecco quindi che torna a parlare del caso durante il podcast: «Penso che stiamo facendo i conti con ciò che è successo come società, giusto? Nessuna ragazza, nessuna ragazza dovrebbe mai trovarsi nella situazione in cui è stata messa da Epstein e da tutto ciò che stava succedendo con tutte le persone intorno a lui». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda.

Melinda French Gates rompe il silenzio e si schiera dalla parte delle vittime dello scandalo Epstein.

