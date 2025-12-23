Università agraria di Valmontone ok al bilancio 2026 Più risorse da 5G e fotovoltaico

L’Università Agraria di Valmontone ha approvato il bilancio 2026, con un incremento delle risorse grazie agli investimenti in tecnologie come il 5G e il fotovoltaico. Durante l’ultima assemblea, tenutasi recentemente a Palazzo Doria, sono stati discussi i progetti futuri e le modalità di utilizzo dei fondi, puntando a migliorare i servizi e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.