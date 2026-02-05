Bilancio Inter finalmente in positivo | come si è invertito il trend? Tutti i dettagli

L’Inter chiude il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile di 35,4 milioni di euro, invertendo il trend negativo degli anni scorsi. Dopo periodi difficili, ora il club torna in utile e mette fine a una lunga serie di perdite. La svolta arriva grazie a una gestione più oculata e a investimenti mirati che hanno portato a risultati concreti. La società si dice soddisfatta e guarda avanti con ottimismo.

Bilancio Inter. L' Inter scrive una pagina storica sul fronte economico chiudendo il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile di 35,4 milioni di euro. Un traguardo che certifica la solidità raggiunta dalla società dopo anni complessi e che racconta un percorso di risanamento profondo, costruito stagione dopo stagione. Il dato assume ancora più valore se confrontato con il passato recente: nel 2020-21 l' Inter aveva fatto registrare una perdita record di 245,6 milioni, seguita poi da un progressivo miglioramento dei conti. Le stagioni successive hanno visto il segno meno ridursi costantemente, passando da -140,1 milioni a -85,4, poi -35,7, fino al definitivo ritorno all'utile nell'ultimo esercizio.

