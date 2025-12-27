Atalanta Inter conferenza Palladino | Trend con l’Inter non positivo | i tabù…
Atalanta Inter conferenza Palladino. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, Raffaele Palladino ha presentato la gara in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà di affrontare i nerazzurri ma anche la determinazione della sua Atalanta. “ Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l’Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata “, ha dichiarato l’allenatore, evidenziando l’importanza del fattore campo e la voglia di invertire la tendenza storica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
