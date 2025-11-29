Startlist staffetta mista biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming il quartetto dell’Italia

Domani, domenica 30 novembre, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 16.40 si terrà la staffetta mista, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto altamente competitivo, alla luce di quanto visto quest’oggi. La gara prevede un quartetto atipico nell’ ordine di gara, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura. La diretta tv della staffetta mista di Oestersund, valida per la Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

