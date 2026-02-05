' Best of Scialari | Inverno'

Dopo una breve pausa, il locale Scialari riapre le porte con un look più accogliente. Torna anche la serie di eventi che i clienti aspettavano con entusiasmo. La gestione ha annunciato che, dopo il restyling, riprenderanno le serate a tema e le iniziative speciali, confermando la voglia di ripartire forte e coinvolgente.

Dopo una piccola pausa di rinnovo spazi per essere più accoglienti, da Scialari tornano a grande richiesta gli eventi. Venerdì 6 febbraio partiamo con Best of Scialari INVERNO. Il cambio di menu per la stagione fredda ha ispirato questo evento di degustazione, dove i protagonisti sono i piatti.

