Il Generale Inverno alla finestra Lettera da una notte d’inverno
In questa notte d’inverno, il Generale Inverno si mostra alla finestra, portando con sé un’atmosfera di quiete e riflessione. Nell’ultima sera dell’anno, tra le increspature dell’instabilità del luogo, ci siamo ritirati in campagna, lasciando alle spalle i rumori cittadini. È un momento di introspezione, in cui il silenzio della natura ci invita a riflettere sul passare del tempo e sui cambiamenti che ci attendono.
L’ultimo dell’anno. Per quella instabilitas loci citata dal monaco del V secolo Giovanni Cassiano, che spesso affligge noi malinconici, di colpo con il cane ce ne siamo andati in campagna. Il fuoco nel camino e un bicchiere di rosso fermo, da scaldare nel palmo della mano, c’era parsa una fine anno accettabile. Quanto all’anno nuovo, da tempo non capisco più che ci sia da festeggiare. I giovani, d’accordo; ma che a cinquant’anni si vada a sparare tappi e gridando “auguri”, non lo comprendo più. E dunque il rosso del fuoco e lo scoppiare delle scintille su per il camino mi erano sembrati un onesto compromesso fra il divano milanese e quella collettiva strana frenesia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Il ritorno del “Generale Inverno?” Come la Russia usa l’inverno come un’arma invisibile (anche oggi)
Leggi anche: Ripartita con Marta Perego la rassegna "Se una notte d’inverno un lettore" alla Biblioteca di Affi
Il Generale Inverno alla finestra. Lettera da una notte d'inverno - E dunque il rosso del fuoco e lo scoppiare delle scintille su per il camino mi erano sembrati un onesto compromesso fra il divano m ... ilfoglio.it
Il Generale Inverno Avanza senza stendardi, ma con un silenzio che comanda. Dispone gli alberi in fila, copre le tracce, insegna alla luce a parlare piano. Non conquista: custodisce. Non punisce: ferma. Chiede disciplina al respiro e fedeltà al tempo lento. Sot - facebook.com facebook
In una manifestazione sul Venezuela in cui si contesta la cattura di Maduro, a una domanda sull’opposizione venezuelana… nella risposta di Landini non c’era il “soggetto Maduro”, bensì “esprimeva un concetto generale”. Parlava di un “presidente eletto dal x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.