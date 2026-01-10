In questa notte d’inverno, il Generale Inverno si mostra alla finestra, portando con sé un’atmosfera di quiete e riflessione. Nell’ultima sera dell’anno, tra le increspature dell’instabilità del luogo, ci siamo ritirati in campagna, lasciando alle spalle i rumori cittadini. È un momento di introspezione, in cui il silenzio della natura ci invita a riflettere sul passare del tempo e sui cambiamenti che ci attendono.

L’ultimo dell’anno. Per quella instabilitas loci citata dal monaco del V secolo Giovanni Cassiano, che spesso affligge noi malinconici, di colpo con il cane ce ne siamo andati in campagna. Il fuoco nel camino e un bicchiere di rosso fermo, da scaldare nel palmo della mano, c’era parsa una fine anno accettabile. Quanto all’anno nuovo, da tempo non capisco più che ci sia da festeggiare. I giovani, d’accordo; ma che a cinquant’anni si vada a sparare tappi e gridando “auguri”, non lo comprendo più. E dunque il rosso del fuoco e lo scoppiare delle scintille su per il camino mi erano sembrati un onesto compromesso fra il divano milanese e quella collettiva strana frenesia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Generale Inverno alla finestra. Lettera da una notte d’inverno

Leggi anche: Il ritorno del “Generale Inverno?” Come la Russia usa l’inverno come un’arma invisibile (anche oggi)

Leggi anche: Ripartita con Marta Perego la rassegna "Se una notte d’inverno un lettore" alla Biblioteca di Affi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Generale Inverno alla finestra. Lettera da una notte d'inverno - E dunque il rosso del fuoco e lo scoppiare delle scintille su per il camino mi erano sembrati un onesto compromesso fra il divano m ... ilfoglio.it