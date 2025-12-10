Un inverno senza gabbie | appello per l' adozione dei cani prima dell' inverno
L'associazione Lndc Animal Protection invita a considerare l'adozione responsabile di cani prima dell'arrivo dell'inverno, in un'iniziativa nazionale intitolata
FRANCAVILLA FONTANA - L'inverno si avvicina e Lndc Animal Protection lancia una campagna nazionale per incentivare le adozioni responsabili nei mesi più freddi dell'anno. "Un inverno senza gabbie" prende il via dal rifugio "Speranza" in contrada Don Giulio a Francavilla Fontana, uno dei 69 centri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
"Un inverno senza gabbie”, la campagna Lndc Animal Protection per adottare i cani del rifugio di strada Martinella
A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’: LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi
A Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei cani del rifugio di viale Diana
https://www.ladige.it/territori/trento/2025/12/09/un-inverno-senza-gabbie-a-trento-la-campagna-per-adottare-i-cani-nei-mesi-piu-freddi-1.4244215 Vai su Facebook
A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’: LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi ift.tt/0swEg1j ift.tt/cLrx5ws Vai su X
"Un inverno senza gabbie": appello per l'adozione dei cani prima dell'inverno - L'inverno si avvicina e Lndc Animal Protection lancia una campagna nazionale per incentivare le adozioni responsabili nei mesi più freddi dell'anno. Lo riporta brindisireport.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it