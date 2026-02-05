Bergamo e Curno piangono il dottor Pietro Vizzardi | Il suo lavoro era una missione

Bergamo e Curno piangono il dottor Pietro Vizzardi, scomparso questa settimana. Uomini e donne del suo paese ricordano un medico che non si limitava a curare, ma vedeva la medicina come una vera e propria missione. Amava la campagna, il suo lavoro, e aveva scelto di dedicarsi con passione a chi aveva bisogno. La sua scomparsa lascia un vuoto grande in comunità.

Bergamo. Un Dottore contadino. Amava la sua campagna, amava il suo lavoro, che era più di un lavoro, era una missione. Pietro Vizzardi era uno di quei medici condotti di vecchio stampo, di quelli che ancora ti visitavano, di quelli che ascoltavano. Si è spento martedì 3 febbraio all’età di 77 anni nella sua casa di Bergamo in via Palma il Vecchio. I funerali saranno celebrati venerdì 6 febbraio, alle 10 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna. Dermatologo, funzionario dell’Asl di Dalmine è stato per molti anni medico di base a Curno, chi lo ha conosciuto ha apprezzato il suo essere semplice, disponibile a volte un po’ svagato, sempre positivo in ogni suo modo di fare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

È morto a 77 anni il dottor Pietro Vizzardi, un medico che ha lasciato il segno nella sua comunità.

Medico premuroso e presente nella vita dei suoi pazienti, Pietro Vizzardi se n’è andato a 77 anni. facebook