L' Oculistica di Mirano-Dolo e l' Ulss 3 piangono il dottor Andrea Bonan
È mancato ieri a 62 anni il dottor Andrea Bonan, uno dei medici più stimati e conosciuti dell'Oculistica del presidio ospedaliero di Dolo-Mirano.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDopo la laurea e la specializzazione in Oftalmologia all’università di Padova, e dopo un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Prenditi cura dei tuoi occhi! Presso il 3C Centro Clinico Chimico è attivo il nostro Ambulatorio Oculistico, dove puoi effettuare: Visita oculistica completa Esame del fondo oculare Pachimetria corneale La prevenzione è fondamentale per mantenere u - facebook.com Vai su Facebook
Oculistica pediatrica. Attivato nuovo servizio al Poliambulatorio dell’Ospedale di Dolo - “Raddoppiano la disponibilità nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei difetti visivi nei bambini anche piccolissimi”, ... Lo riporta quotidianosanita.it
Tre Bollini Rosa ai 5 ospedali dell'Ulss 3 Serenissima - Tutti e cinque i presidi ospedalieri dell'Ulss 3 Serenissima hanno conseguito quest'anno i tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento della Fondazione Onda che premia gli ospedali più attenti alla sa ... ansa.it scrive
«Nell'ex Ulss 13 di Dolo-Mirano assistenza ospedaliera in crisi». - Non usa mezzi termini Gabriele Petrolito, componente del gruppo strategico regionale sanità- Segnala ilgazzettino.it